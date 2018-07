Non Abbiamo Armi Tour, Ermal Meta a Lecce



Proseguono gli appuntamenti del LUCEMUSIC FESTIVAL. APPRODI MUSICALI il festival itinerante che porta la musica dal vivo e performance teatrali nelle città portuali della Puglia; il prossimo approdo è in programma sabato 4 agosto a Lecce con il concerto alle ore 21, di Ermal Meta, già protagonista di un successo travolgente lo scorso 19 luglio a Molfetta, il talentuoso cantante sarà protagonista della serata in Piazza Libertini. Dopo la vittoria conquistata lo scorso febbraio nella 68sima edizione di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente, scritto a quattro mani con Fabrizio Moro – e il quinto posto raggiunto all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona lo scorso 12 maggio – Ermal Meta presenta il suo nuovo album intitolato Non abbiamo armi composto da 12 nuove canzoni.









Il tour 2018 si compone di oltre 20 date, tra le quali spiccano Roma, Firenze, Rimini e due città pugliesi toccate dal Luce Music Festival: Molfetta e Lecce; la Puglia avrà modo, grazie al Festival itinerante organizzato da Urem, Fanfara e Cooperativa Ulixes, di ospitare uno dei cantautori più autorevoli di tutta Italia, con i suoi 6 dischi di platino e 4 di oro negli ultimi 4 anni.

La giornata di sabato 4 agosto è arricchita dall’APPRODO DEI RAGAZZI un allestimento che dalle 19 coinvolgerà tutta la cittadinanza con un’area relax, servizio nursery e le incursioni urbane della compagnia Fatti d’Arte con Ci scusiamo per il ritardo. Storie di viaggi avvenuti, verosimili e surreali per un immaginario comune che anticiperanno il concerto serale.

Le attività in programma durante la giornata di sabato 4 agosto a Lecce fanno parte del festival itinerante Luce Music Festival – Approdi Musicali, cofinanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento del Turismo e dell’Economia della Cultura.

