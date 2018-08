Notte di Ferragosto a Tricase Porto con i Radiodervish



La sesta edizione di “Notte di Ferragosto a Tricase Porto” prende forma nella magica location del Porto Museo di Tricase nella notte tra il 14 e il 15 Agosto.

Quest’anno, con il supporto ed il patrocinio della nuova Amministrazione Comunale, il concerto principale verrà affidato ai Radiodervish, raffinata band nata in Puglia nel 1997 dall’incontro tra Nabil Bey (Nabil Salameh) e Michele Lobaccaro. In apertura alle 21 si esibiranno i Beat Generation, presso il piazzale della Rotonda, con un programma inesauribile di canzoni degli anni ’60 e ’70, mentre per le strade imperverseranno le frizzanti armonie anni ’20 della street-band Be Dixie e le sfacciate incursioni del Mimo Junko.

Dalle 23.15 luci sul Veliero “Portus Veneris”, antica imbarcazione di origine egea, oggi nave scuola, ammiraglia del Museo delle imbarcazioni tradizionali del Porto di Tricase, ancorata al centro del porto e concesso, solo per questa notte speciale, a esclusivo palcoscenico. Dionisia Cassiano cantante autoctona, scelta tra le figure più interessanti e meritevoli del panorama musicale locale, curerà l’apertura ufficiale dell’evento esibendosi in duo con Alberto Stefanizzi al vibrafono.









Alle 24.00 suoneranno i #RADIODERVISH che per l’occasione presenteranno il loro ultimo lavoro discografico “Il sangre e il Sal”. A seguire, intorno alle 2.00, Renzo Rubino , vulcanico cantautore Martinese, si esibirà in piano e voce. Accompagneranno il pubblico verso l’alba le esibizioni di BeDixie – dixieland jass band presso il ristorante Bolina, e il Dj Beirut World Beat presso Menamè al Porto. All’#alba, le 4.30 circa, attenderanno e saluteranno il Sole @Marco Puzzello e la sua tromba accompagnato dal piano di Roberto Esposito.

