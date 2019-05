Il vino torna protagonista con l’edizione 2019 di Cantine Aperte



E’ festa con il vino l’ultimo weekend di maggio: sabato 25 e domenica 26 maggio torna “Cantine Aperte“, manifestazione dedicata al vino e organizzata dal Movimento turismo del vino in oltre 800 cantine d’Italia associate. L’iniziativa, in calendario da 27 anni, consente agli enoturisti – spiega una nota – di andare a visitare luoghi di produzione vitivinicola e offre nello specifico la possibilità di fare un viaggio tra i filari e le botti di tutto lo Stivale, dalla Valle d’Aosta, fino alla Sicilia e Sardegna.

L’evento è articolato in ogni regione con appuntamenti personalizzati per singolo territorio con l’Umbria, ad esempio, che ha scelto per gli incontri con gli enoturisti il tema del sociale prendendo l’impegno di donare i proventi in beneficenza attraverso una collaborazione con la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro. Tra i molti appuntamenti previsti la Lombardia offre invece agli enoturisti di vivere un’esperienza di degustazione alternativa con Cantine Aperte in Vespa, mentre in Piemonte l’associazione sta lavorando per costruire una serie di itinerari tra cantine da percorrere a cavallo di una bici elettrica. Nelle Marche si potrà scaricare l’App Cantine Marche in Tour. Cartellone ricco di incontri anche in tutte le altre regioni che promettono di non deludere gli appassionati.









Dalla Daunia al Salento, visite guidate in 60 cantine consorziate, degustazioni dei vini di produzione, eventi culturali, spettacoli di musica e danza. Una proposta per veri intenditori che vogliano trascorrere la giornata di Cantine Aperte a spasso per le docg, doc e le igt di Puglia.

Qui il dettaglio delle cantine aperte in occasione dell’edizione 2019.



