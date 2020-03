Mama Ska – Cielo di Puglia



Il gruppo salentino torna più in forma che mai e regala un anticipo del nuovo lavoro. Sotto il “Cielo di Puglia” si ballerà con strepitosi feat., nuove contaminazioni e ritmi travolgenti. I Mama Ska sono tornati più forti che mai. Nuova energia per la formazione che ha festeggiato nel 2019 i vent’anni di vita e che torna oggi con una nuova veste e con un album di inediti.

Un primo assaggio dell’album “VIVA LA VIDA, VIVA L’AMOR!” è il brano “Cielo di Puglia” uscito nei giorni scorsi e già una hit in rete.

Tante le novità per il ritorno dei Mama Ska.Un album ricco di contaminazioni e featuring importanti che segnano l’avvio di interessanti collaborazioni con famosi artisti salentini. Terron Fabio dei Sud Sound System, Andrea Pasca dei Crifiu e Tonio Corba di Alegria Gitana sono i musicisti che hanno prestato la voce ai pezzi più coinvolgenti: brani che faranno ballare il Salento intero nei prossimi mesi.









Altra novità, i video animati che raccontano l’anima di ogni traccia e che lasciano intravedere una cura estrema dei dettagli oltre alla passione sconfinata per la musica che nutre Alessandro Rubichi (tastiere), Gianluca Rubichi (batteria) e Roberto Lezzi, voce dei Mama Ska. Alessandro, Gianluca e Roberto sono gli autori di testi e musiche di “VIVA LA VIDA, VIVA L’AMOR!”.

Qui di seguito il link di “Cielo di Puglia” https://www.youtube.com/watch?v=zfiOneXxdsI, il primo brano, estratto dall’album “VIVA LA VIDA, VIVA L’AMOR!”. Energia positiva da ascoltare, soprattutto in queste giornate…

Nel video, ispirato alla Banksy’s Street Art e creato da Pasquale Lazzari per ‘Zary Movie’, le immagini dei murales, i colori del mare, l’alba di un giorno nuovo e il cielo illuminato dal sole e poi coperto dalle nuvole. Lo skyline dei paesi e delle campagne pugliesi e poi i trulli, e le strade da percorrere in bici. Sono i sogni e le speranze di tutti colorate dall’arcobaleno che spunta, infine, nel bellissimo “Cielo di Puglia”.

