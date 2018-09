Otranto Film Fund Festival, la X edizione dedicata alla Community



La città di Otranto accoglie la X Edizione dell’Otranto Film Fund Festival, che ancora una volta si propone come rassegna delle migliori produzioni cinematografiche internazionali realizzate con il sostegno di Film Fund Regionali e Film Commission.

Il tema di quest’anno, scelto da Stefania Rocca, è la Community. L’obiettivo è mostrare le storie e le dinamiche del cinema indipendente, che di comunità è fatto. Per tutta la settimana OFFF sarà una festa del cinema aperta, che accoglie musica, happening ed incontri.

FILM COMMUNITY EDITION – Sezione dedicata ai lungometraggi in concorso, sostenuti dal Film Fund nel biennio 2017/18

SHORT COMMUNITY EDITION – Sezione dedicata ai cortometraggi in concorso, prodotti dai centri audiovisivi che appartengono alla Macroregione Adriatico-Ionica

FILMMAKERS SCHOOL COMMUNITY – Summer School in Filmmaking che prevede lezioni e masterclass curate e tenute da docenti e professionisti del settore

SOCIAL MUSIC COMMUNITY – Progetto musicale coordinato da Raffaele Casarano

► PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE

Spiaggia Madonna Dell’Altomare

Conducono la serata: Alessandra Caiulo e Stefania Rocca

> Ore 18.00 – Veleggiata organizzata con Lega Navale di Otranto

> Ore 19.30 – Proiezione e presentazione del cortometraggio “Missione mare” girato dall’Ist. Comprensivo “Don Bosco” Scuola secondaria I grado Cutrofiano (LE)

> Ore 20.30 – proiezioni dei film “The Kid” e “The Immigrant”, con sonorizzazione orchestrale dal vivo dell’orchestra OLES diretta da Helmut Imig.

> Ore 22.30 – proiezione del film “Charlie Chaplin, le comiche Keystone” restaurato dalla Cineteca di Bologna, con sonorizzazione eseguite al pianoforte da Daniele Furlati.

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE

FILMMAKERS SUMMER SCHOOL COMMUNITY

Sala Triangolare del Castello Aragonese

> Ore 09.00 – Masterclass “Montaggio” a cura di Roberto Perpignani (CSC)

> Ore 11.30 – Masterclass “Fotografia” a cura di Giuseppe Lanci (CSC)

> Ore 15.00 – Proiezione di “Ultimo tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci (Italia, 1972). Introduzione di Stefano Cristante (Unisalento) e Luca Bandirali (Unisalento)

SOCIAL MUSIC COMMUNITY

Bar Moresco

> Ore 18.00 – Music Session

Colonne sonore interpretate da: Luca Amato (voce, chitarra), Simone Invidia (basso), Luca Congedo (batteria)

FILM COMMUNITY EDITION

Spiaggia Madonna Dell’Altomare

> Ore 20.30 – Apertura ufficiale del Festival e presentazione della giuria

> Ore 20.30 – Proiezione “Piazza Vittorio” di Abel Ferrara (Italia, 2017, 76’)

> Ore 22.30 – Proiezione “The Square” di Ruben Östlund (Svezia-Germania-Francia-Danimarca, 2017, 152’)

> Ore 00.00 – FESTA IN SPIAGGIA

Dj Set: Erbe Spontanee (Buck, Simone Gatto), Populous

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE

FILMMAKERS SUMMER SCHOOL COMMUNITY

Sala Triangolare del Castello Aragonese

> Ore 09.00 – Masterclass “Found Landscapes. Standing between Experimental Cinema and Videoart” a cura di Damia Jorda

> Ore 11.30 – Masterclass “Create a 3d animated short movie from scratch to the finish” a cura di Raul Colomer

> Ore 15.00 – Masterclass “Produzione sostenibile e cinema dei territory” a cura di Davide Barletti e Alessandro Contessa

SHORT COMMUNITY EDITION

Sala Triangolare del Castello Aragonese

In collaborazione con Quasi Cinema Distribuzione

> Ore 16.00 – Proiezioni “REPORT ALBANIA” TRA PASSATO E FUTURO / in collaborazione con Centro Nazionale di Cinematografia Albanese

“Plastic flower” di Ylljet Aliçka (Albania, 28’), “Atila (Anija/The Ship)” di Parid Andoni (Albania, 20’), “Hands in pocket” di Ergys Meta (Albania, 19’)

SOCIAL MUSIC COMMUNITY

Di Bolina Cafè

> Ore 18.00/20.00 – Music Session

Colonne sonore interpretate da: Sofia Rollo (voce), Diego Vergari (sax), Nicolò Gambino (chitarra)

FILM COMMUNITY EDITION

Spiaggia Madonna Dell’Altomare

> Ore 20.30 – Proiezione di “Son of Sofia / O gios tis Sofía” di Elina Psykou (Grecia, Francia, Bulgaria, 2017, 111’)

> Ore 22.30 – Proiezione di “More (Daha)” di Onur Saylak (Turchia, 2017, 115’)

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

FILMMAKERS SUMMER SCHOOL COMMUNITY

Sala Triangolare del Castello Aragonese

> Ore 09.00 – Masterclass “Sceneggiatura e regia” a cura di Maurizio Nichetti (IULM e CSC Milano)

> Ore 11.30 – Masterclass “Insights from a director” a cura di Alek Keshishian

> Ore 15.00 – Masterclass “Transmedia Storytelling” a cura di Luca Bandirali (DAMS Unisalento) e Federico Zecca (Università di Bari)

SHORT COMMUNITY EDITION

Sala Triangolare del Castello Aragonese

In collaborazione con Quasi Cinema Distribuzione

> Ore 16.00 – Proiezioni “DIFFERENT COMMUNITY – STORIE DI IDENTITÀ E COMUNITÀ FUORI DALL’ORDINARIO” / in collaborazione con Centro Audiovisivo Croato e Inglese

“Into the blue” di Antoneta Alamat Kusijanović (Croazia, 22’), “London afloat” di Gloria Aura Bortolini (Italia, 29’), “Sasha and Jo are getting married” di Pier Wilkie (UK, 13’)

SOCIAL MUSIC COMMUNITY

Porto di Otranto – Lega Navale

> Ore 18.00 – Music Session

Colonne sonore interpretate da: Cecilia Costa (voce), Sofia Cocciolo (voce), Desireè D’Amuri (voce), Gabriele Cioni (chitarra)

FILM COMMUNITY EDITION

Spiaggia Madonna Dell’Altomare

> Ore 20.30 – Proiezione di “The teacher – Una lezione da non dimenticare” di Jan Hrebejk (Slovacchia, 2017, 103’)

> Ore 22.30 – Proiezione di “The Guest Aleppo to Istanbul” di Andaç Haznedaroğlu (Turchia, 2017, 88’)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

FILMMAKERS SUMMER SCHOOL COMMUNITY

Sala Triangolare del Castello Aragonese

> Ore 09.00 – Masterclass “Recitazione metodo Meisner” a cura di Vito Mancusi (CSC)

> Ore 11.30 – Masterclass “Metodo Costa” a cura di Mirella Bordoni (CSC)

> Ore 14.30 – Masterclass “Metodo Stanislawsky” a cura di Eljana Popova (CSC)

EVENTO SPECIALE – MARATONA

Centro Storico

> Ore 17.00 – WOMEN IN RUN – Un percorso nei luoghi simbolo di Otranto contro la violenza sulle donne

Dress code: t-shirt rossa

In collaborazione con Action Aid, Women in Run e Check-up Centre

EVENTO SPECIALE – “SOCIAL MUSIC E FILM COMMUNITY”

Piazza Chiesa della Madonna dell’Altomare

> Ore 18.30 – “NUCITI LI STANATI”

Cooking dj set di DON PASTA che inviterà tutta la cittadinanza a portare cibi tradizionali da condividere

FILM COMMUNITY EDITION

Spiaggia Madonna Dell’Altomare

> Ore 20.00 – Proiezione di “I Villani” di Daniele De Michele (Italia, 2017, 76’)

> Ore 21.30 – Proiezione di “Sacrilege / Ierosyloi” di Marsa Makris (Grecia, 2017, 89’)

> Ore 23.00 – Proiezione di “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher (Italia, 2018, 125’)

> Ore 1.00 – FESTA IN SPIAGGIA

Spiaggia Madonna dell’Altomare

Dj Set: Don Pasta

SABATO 15 SETTEMBRE

FILMMAKERS SUMMER SCHOOL COMMUNITY

Sala Triangolare del Castello Aragonese

> Ore 09.00 – Masterclass “Critica e Scrittura” a cura di Gianni Canova (IULM)

> Ore 11.30 – Masterclass “Placetelling®” a cura di Pippo Mezzapesa (regista), Fabio Pollice (Unisalento, Scuola di Placetelling), Angela Bianca Saponari (Università di Bari)

SOCIAL MUSIC COMMUNITY

Caffè Sud Est

> Ore 18.00 – Music Session

Marco Massa Duo – Live

SERATA DI CHIUSURA

Spiaggia Madonna Dell’Altomare

Conducono la serata: Emanuele Fortunati e Stefania Rocca

> Ore 20.00 – Proiezione Storytelling degli allievi della Summer School

FILM COMMUNITY EDITION

Spiaggia Madonna Dell’Altomare

> Ore 20.30 – Proiezione di “Oltre la notte / In the fade” di Fatih Akin (Germania, 2017, 106’)

> Ore 22.30 – PREMIAZIONE

Cerimonia di premiazione della decima edizione di Otranto Film Fund Festival

SOCIAL MUSIC COMMUNITY

Spiaggia Madonna dell’Altomare

> Ore 22.30 – Music Session

Piccola orchestra “Social Music Community”

Con la partecipazione di: Raffaele Casarano (sax), Mirko Signorile (piano)

Ospite: Stefania Rocca

In collaborazione con Locomotive Jazz Festival

DOMENICA 16 SETTEMBRE

CONCERTO ALL’ALBA

Spiaggia Madonna Dell’Alto Mare

In collaborazione con Rolling Stone e Puglia Sounds

> Ore 04.45: concerto all’alba L I M e HÅN



