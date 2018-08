Calici di Stelle, la più grande degustazione all’aperto dell’estate in giro per la Puglia



La magica atmosfera delle stelle cadenti, nella settimana di San Lorenzo, accompagna la più grande degustazione all’aperto dell’estate con i vini dei soci del Movimento Turismo del Vino Puglia. Da anni Calici di Stelle richiama turisti e appassionati nei più suggestivi centri storici di Puglia. Calici di Stelle è l’appuntamento estivo del Movimento Turismo del Vino, che porta le produzioni delle aziende socie nelle più bei centri storici e piazze d’Italia.

È un evento pensato per far conoscere a enoturisti, appassionati, visitatori e turisti italiani e stranieri la straordinarietà della Puglia del vino, da scoprire in una serata grazie ai percorsi di degustazione attraverso le denominazioni regionali, i loro vitigni autoctoni e i territori di riferimento.









Per la tua pubblicità su SalentoLive.com

Per questo 2018 la manifestazione si presenta per la prima in una nuova veste, come un evento itinerante nelle più belle dimore della regione. Quest’anno saranno infatti quattro gli appuntamenti, dal 4 al 10 agosto, in quattro location d’eccezione su tutto il territorio pugliese: da Monopoli a Corato, da Manduria a Supersano, per un vero e proprio viaggio attraverso 400 chilometri di paesaggi, cultura, enogastronomia, un vero e proprio scrigno di tesori da scoprire.

Goditi una serata tutta dedicata al vino, con ricca di degustazioni, giochi, eventi e spettacoli.

Gli appuntamenti in programma

4 agosto | MASSERIA GARRAPPA – Capitolo Monopoli (BA)

6 agosto | LA LOCANDA DI BEATRICE – Corato (BA)

8 agosto | VINILIA WINE RESORT – Manduria (TA)

10 agosto | LE STANZIE – Supersano (LE)



Ti potrebbe anche interessare: