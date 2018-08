Messapia Summer Festival, a Muro Leccese i Modena City Ramblers



Dopo il successo dell’anno scorso l’amministrazione comunale di Muro Leccese in collaborazione con Dilinò organizza la Seconda edizione di “Messapia Summer Festival”, un grande evento di musica live che ospiterà sul main stage di Piazza del Popolo a Muro Leccese (LE) una delle band storiche del panorama nazionale e tra le più amate e seguite dal grande pubblico: i Modena City Ramblers per l’unica data in Puglia del loro “Sulla strada, Controvento Tour” per una notte di musica che richiamerà migliaia di fans. In apertura gli speaker e i dj di MondoRadio una delle maggiori radio del Sud Italia che apriranno le danze fino all’atteso concerto dei Mcr. In chiusura per ballare tutta la notte il dj set firmato Dilinò Etno Sound System. L’appuntamento è Mercoledì 8 agosto in Piazza del Popolo a Muro Leccese (Le) – Ingresso Libero. All’interno della piazza bar e stand enograstronomici. Media Partner MondoRadio.









Messapia Summer Festival è un evento unico che già dalla prima edizione ha richiamato migliaia di persone. Quest’anno super ospiti della manifestazione saranno i Modena City Ramblers con un concerto gratuito in esclusiva per la Puglia. La band, una delle maggiori formazioni italiane con all’attivo concerti in tutto il mondo e una discografia tra le più ricche del panorama nazionale, autori di brani entrati ormai nella cultura italiana e cantati da intere generazioni di fans che seguono i Modena da sempre, con il suo ultimo disco “Mani come rami, ai piedi radici” ha allargato il proprio mondo espressivo, richiamandosi alle sonorità che contraddistingue da sempre il progetto e ampliando il suo linguaggio con inglese e spagnolo fino alla partecipazione nel disco della band americana dei Calexico. Il loro sound parte dall’Irlanda e si intreccia all’Emilia loro terra d’origine e al suo dialetto, attinge dalle tradizioni di tutto il mondo e si mescola al punk e al rock tanto da fare dei Modena City Ramblers i padri del combat folk, un vero e proprio genere che ha consacrato la band emiliana tra le più prolifiche. Tante collaborazioni internazionali, concerti in tutto il mondo e migliaia di fans ai loro spettacoli, per una delle band più seguite che arriva nel Salento con un nuovo inedito concerto.

In apertura i dj e speaker di MondoRadio che scalderanno la serata con il loro spettacolo ormai marchio di fabbrica di una delle radio più seguite in Puglia e presente sulle piazze estive con la sua musica. In chiusura per ballare tutta la notte le selezioni musicali e dj set di Dilinò Etno sound System in un viaggio tra le musiche di oggi e del mondo.

Un appuntamento da non perdere, quindi, ricco e per ogni genere all’interno del quale spicca il grande ed atteso concerto dei Modena City Ramblers, per l’unica data in Puglia, tappa del nuovo tour che sta facendo ballare ed emozionare tutta l’Italia con una scaletta ricchissima, per far danzare e cantare il loro numeroso pubblico con brani estratti dal loro ultimo album e i loro grandi classici.

All’interno della Piazza bar e stand enogastronomici. Start ore 21.30 – Ingresso Libero



