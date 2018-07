Nel Salento torna il Cosmic Fest, il festival Veg e Olistico del Sud Italia



Promuovere la sostenibilità dello stare in questo pianeta, in quattro giornate di incontro e confronto sulle tematiche della salute, della spiritualità e dell’ecologia. Come una festa “diffusa”, senza barriere concettuali, con oltre 80 appuntamenti tra workshop, dimostrazioni pratiche, esposizioni, live show, concerti, proiezioni, artigianato e veg food, torna nel Salento “Cosmic Fest – Salute Spiritualità VegBio”, da giovedì 26 a domenica 29 luglio nell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le). Ad organizzarlo è l’Associazione Cosmic Community, con il patrocinio del Comune di Melpignano e della Regione Puglia, la collaborazione di Apulia Film Commission e la partecipazione di numerosi operatori e associazioni del territorio. La quarta edizione del Festival Veg e Olistico del Sud Italia, spicca per una proposta sempre più varia di percorsi intorno alle discipline olistiche, alla meditazione, all’alimentazione, con astrologia, sciamanesimo, yoga, sufi, naturopatia, antispecismo, radionica, bioedilizia, autoproduzioni agricole, e per la presenza di ospiti internazionali, tra cui ADAN JODOROWSKY.

OSPITI INTERNAZIONALI - ADAN JODOROWSKY è artista poliedrico, attore, regista, musicista, produttore, figlio dello psicomagista e scrittore Alejandro Jodorowsky. Nella sua infanzia George Harrison gli ha insegnato i suoi primi accordi di chitarra, in adolescenza ha fatto parte della band punk The Hellboys. Nel Salento presenterà in concerto gratuito e in prima nazionale per l’Italia il suo ultimo album, l’ottavo, “Esencia Solar”, nonché l’ultimo capolavoro cinematografico di cui è protagonista e compositore della colonna sonora, “Poesia senza fine”, firmato dal padre Alejandro. IL CONCERTO DI ADAN JODOROWSKY, un suggestivo viaggio in acustico nelle sonorità sudamericane con incalzanti e poetici testi di forte valore spirituale, È IN PROGRAMMA VENERDÌ 27 LUGLIO ALLE ORE 22. Il giorno successivo, 28 LUGLIO, alle ore 18.30, il musicista-attore incontrerà il pubblico per un approfondimento sul suo percorso artistico e spirituale. A seguire, la proiezione dell’acclamato film di cui è interprete principale, “Poesia senza fine”, ultima opera cinematografica di grande valore artistico e spirituale, considerata da alcuni un “capolavoro”, firmata dal regista e scrittore franco cileno Alejandro Jodorowsky.









Per la tua pubblicità su SalentoLive.com

Dalla Colombia giungerà poi nel Salento l’esperto di “Fruttoterapia” ALBERT RONALD MORALES, biochimico che da circa 40 anni si dedica a studiare le varie componenti della frutta, le possibili combinazioni che siamo soliti consumare e l’effetto che quello che assumiamo ha sul nostro corpo, sia in quanto a benefici che a controindicazioni. In seguito a diversi test di laboratorio da lui effettuati, il ricercatore è arrivato ad una serie di risultati poi riportati in alcuni libri sulla “fruttoterapia”, cioè l’uso sapiente del consumo di frutta a vantaggio della nostra salute. Morales ha inoltre creato la Banca genetica della fruttoterapia per salvaguardare specie in via di estinzione, catalogando oltre 5.000 specie e 200.000 varietà di frutta. Nell’ambito di un progetto patrocinato dall’ONU ha analizzato e sviluppato cure a base di frutta efficaci contro molte malattie con risultati sorprendenti. Collabora con numerosi programmi radiotelevisivi di diversi Paesi, considerato un’autorità di fama internazionale, tiene conferenze e seminari in tutto il mondo. L’incontro con ALBERT RONALD MORALES è in programma giovedì 26 luglio alle ore 19.30.

Il festival promuove il benessere partendo anche dall’adozione di scelte alimentari a base vegetale. Non a caso dunque “Cosmic Fest” ospita quest’anno anche il Dott. VASCO MERCIADRI, uno dei più conosciuti divulgatori in Italia di alimentazione vegana, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa nel 1977, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, è esperto in omeopatia, medicina naturale e iridologa. Da molti anni tiene in Italia e all’estero incontri su medicina naturale, yoga e alimentazione. È spesso ospite di programmi televisivi. LA CONFERENZA DI MERCIADRI SI TERRA NEL POMERIGGIO DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO.

Quest’anno nei quattro giorni del “Cosmic Fest” forte è la presenza di grandi sciamani di fama mondiale in conferenze e percorsi di guarigione dell’anima: il 27 luglio alle ore 17, ALBERTO RUZ BUENFIL guiderà una cerimonia della cultura andina, oltre che presentare l’ultimo film di Thomas Torelli, “Pachamama”; il 27 luglio ore 18, LUNA NIKOL, “kurandera” che viene dal Messico e che proporrà un cerchio di guarigione delle ferite, una terapia dall’antica cultura sciamanica messicana sullo scioglimento dei traumi del corpo e per riequilibrare l’energia (sarà disponibile anche a degli incontri individuali); AGUSTIN CHAMANAZUL OREA, con una conferenza sullo sciamanesimo e con la lettura accurata dell’aurea; ANTONIO GIACCHETTI, studioso della cultura dei Maya, e tanti altri.

Per il tema del “food forest” (un tipo di coltivazione multifunzionale a bassa manutenzione che prende a modello l’ecosistema foresta) e della bioedilizia, il festival ospiterà domenica 29 luglio STEFANO SOLDATI uno dei pionieri in Europa, insieme a Barbara Johns, per le costruzioni in balle di paglia. Parlerà anche del food forest e delle pratiche di permacultura.

ALTRE ATTIVITA’ COSMIC FEST 2018. Per il Cosmic Fest 2018, cospicuo è anche l’apporto dato dalla rete di collaborazioni con associazioni ed operatori del territorio, selezionati per competenza ed esperienza nel settore. Giovanna Pedone per riflessologia e onde intuitive theta, riequilibrio del corpo fisico ed emozionale (al Cosmic Fest sarà ospite con una conferenza e con sessioni individuali). Gianfranco Margiotta per la radionica, tecnica di riequilibrio energetico che nasce agli inizi del ’900 e conta oggi operatori in tutto il mondo. Patrizia Cosmo e David Scardino per il massaggio tradizionale Thai. Davide Calò con il “Bagno Armonico con Campane Tibetane”.

Ancora, Angela Calabretto con la biodanza, Sonia Stomeo per il feldenkrais, processo educativo che utilizza il movimento corporeo per il miglioramento delle possibilità psico-neuromotorie nell’essere umano, Sharon De Paolis per il counseling, attività relazionale, svolta da personale specializzato (counselor), finalizzata a orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità di persone momentaneamente in difficoltà, l’indiano Shajeer con la “Cucina della Coscienza”. Previsto anche un workshop di Metodo Aviva, utilizzato per diversi problemi come la fertilità, fibromi, infezioni, ecc., con la conduzione di Melinda Tassi.

In programma anche l’intervento del giornalista e sociologo salentino Luigi Russo, con il “Capitalismo predatore”.

CONCERTI SERALI – ore 22

Le serate saranno allietate da musica dal mondo: oltre al concerto di Adan Jodorowsky del 27 luglio, nei quattro giorni festival si susseguiranno i concerti di:

PEJMAN TADAYON (26 luglio) insieme a Stefano Saletti con musica canti e danze Sufi. Pittore, musicista e compositore iraniano, Pejman Tadayon è in Italia dal 2003, dove svolge una ricca attività musicale legata sia al contemporaneo che alla musica persiana suonando gli strumenti tradizionali (setar, ney, tar, oud, tombak e daf), svolgendo un’attività di docente, perseguendo un’opera di diffusione della cultura persiana e collaborando con musicisti occidentali per creare nuove armonie.

ALMORAIMA (28 luglio) con flamenco arabo e musica mediorientale. E’ un gruppo multietnico con base nel Salento che dal 2007 si dedica alla ricerca sulla tradizione musicale gitana e, in particolare, alle varie connessioni musicali che si sono create con questa in terra andalusa, nei paesi arabi e nel Rajasthan.

GHETONIA (29 luglio) con musica del mediterraneo. Storico gruppo musicale popolare provenienti salentino formatosi nei primi anni Novanta. Ha dato vita ad una copiosa produzione di musiche e testi prevalentemente in Griko, la lingua di matrice greca e originaria del Salento. Ha inoltre fatto proprie tonalità e ritmi di provenienza africana, dando vita ad un dialogo tra la musica tradizionale salentina, e in particolar modo della Grecìa Salentina con i suoni e gli strumenti a percussione del Nord Africa, le melodie del clarinetto dell’Epiro e, attraverso quest’ultimo, più tardi, con i travolgenti ritmi albanesi e balcanici.

La Fondazione Emmanuel di Lecce il 26 luglio interverrà invece con un’azione poetica di integrazione sociale che vedrà protagonisti i rifugiati del centro dal titolo “METTITI NEI MIEI PANNI. Storie Migranti”.

Durante le quattro serate del festival (ingresso gratuito, con orario dalle ore 17 a mezzanotte) saranno allestiti stand di cibo Vegan e articoli ecosostenibili, mercatino dell’artigianato e Km0.

PRESENTAZIONE DI “AMA TU LUNA” nel giorno della LUNA DI SANGUE

Nel festival, Cosmic Community presenterà il suo ultimo progetto tutto al femminile: assorbenti di cotone lavabili. La linea si chiama Ama tu luna ed è ideata da Jaquelina Barra e Daniela De Donatis: propone a tutte le donne di abbandonare gli assorbenti usa e getta a favore di assorbenti di tessuto fatti a mano. “Gli usa e getta sono spesso ricchi di tante sostanze contaminanti che provocano infezioni, secondo diverse ricerche scientifiche – dice Barra. Questo nuovo concetto di affrontare il ciclo mestruale non solo aiuta la donna ad attraversarlo in modo più sano per la propria salute, ma è un importante atto di salvaguardia del Pianeta Terra (ogni donna nell’arco della sua vita fertile consuma circa 12.000 assorbenti usa e getta. Un bel colpo per l’amata nostra Terra!). Senza pensare alla parte economica”.

LUNA DI SANGUE: 27 LUGLIO, ALLE ORE 18, CERCHIO DI GUARIGIONE E PRESENTAZIONE DI “AMA TU LUNA” (partecipazione gratuita).

Il 27 luglio sarà il giorno della “Luna di Sangue”, la più lunga eclissi totale di Luna del secolo (durerà 1 ora e 43 minuti). Un evento attesissimo e memorabile al quale il Cosmic Fest si accosta organizzando un’iniziativa di connessione con i cicli cosmici e il ciclo mestruale femminile, con la partecipazione di esperti, anche di rilevanza internazionale. Tra questi Luna Nikol, terapeuta e facilitatrice messicana, specializzata in medicina ancestrale e erboristica scientifica. Porterà gli insegnamenti della sua terra messicana e condurrà i presenti in un cerchio di guarigione attraverso la connessione col ciclo lunare.

A seguire, restando nel cerchio, onorando la luna piena, ci sarà la presentazione di AMA TU LUNA. Si parlerà di

- come viene influenzata dalla luna l’energia della donna nelle diverse fasi del ciclo mestruale

- mestruazioni naturali

- cosa possono contenere i classici assorbenti monouso

- che benefici può trarre la donna da una scelta naturale per la salute del suo corpo

- quanto inquinano la Madre Terra i classici assorbenti

- impatto economico

- testimonianze di donne che da tempo hanno fatto questa scelta

- presentazione del progetto umanitario che porterà AMA TU LUNA in India e in Africa

Oltre a Luna Nikol e alle creatrici del progetto, interverranno, tra gli altri, Vinicia Cota, ostetrica-naturopata, Esterina Marino, fondatrice di Rinascere al Naturale, Federico De Giorgi, direttore di Cosmic Community.

“E’ un’iniziativa di salvaguardia del pianeta e di aiuto sociale – conclude Jaquelina Barra. Cosmic Community donerà Ama tu luna ad alcune comunità in Africa e India”.

AL COSMIC FEST L’ACQUA è GRATUITA

DURANTE LE QUATTRO GIORNATE DI COSMIC FEST DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ACQUA AL BICCHIERE OFFERTA DALLA “COOPERATIVA DI COMUNITA” DI MELPIGNANO. L’obiettivo è favorire il riciclo dei contenitori e limitare dunque il consumo di plastica. L’invito è a portare la propria borraccia, la propria bottiglietta o il proprio bicchiere con se. Sul posto saranno disponibili bicchieri in mais al prezzo di pochi centesimi. (Il consumo sarà comunque limitato).

Il “Cosmic Fest” si presenta come una coccola di speranza da condividere. È frutto di un movimento, Cosmic Community, che partito dal Salento raccoglie ormai consensi ben oltre il proprio territorio d’origine. Il festival, infatti, nato completamente dal basso, è ormai riconosciuto come il più importante punto di riferimento per il Sud Italia nel settore, ma, come un flusso continuo, sta allargando il proprio raggio d’azione fin oltreoceano. Dopo un’anteprima di successo tenutasi a Matera a marzo, e dopo la quattro giorni di Melpignano, dal 26 al 29 luglio, si lavora ad un’edizione in Argentina, a Buenos Aires.

“Proponiamo una visione di mondo fuori dall’ordinario. Un mondo che può essere attraversato con amore, sostenibilità e cura, mettendo in gioco se stessi nelle relazioni con il tutto – spiega Federico De Giorgi, ideatore e organizzatore del “Cosmic Fest-Salute Spiritualità VegBio”. Il Cosmic Fest è uno spazio concreto di creazione e condivisione che sta ottenendo grandi riscontri, è un abbraccio per chiunque, un coccolarsi per una possibile elevazione della coscienza e dello spirito. Un dire “Benedica!” ad ogni tentativo di miglioramento, ad ogni tentativo di eliminare qualsiasi barriera e sviluppare l’amore verso il tutto che ci viene offerto dalla “divina natura” con generosità. Continuiamo a puntare ad un festival per il benessere umano e planetario, un evento di condivisione alla ricerca della chiave per la sostenibilità del pianeta”.

PROGRAMMA GIORNALIERO

GIOVEDÌ 26 LUGLIO

ore 18.00 DOTT. VASCO MERCIADRI “ALIMENTAZIONE E SALUTE” in collaborazione con Empathy Circus introduce Roberto Armentaro e Melania Sabato

ore 19.30 ALBERT RONALD MORALES “FRUTTA E NEUROTRASMETTITORI” in collaborazione con Naho (Negozio Bio a Lecce)

ore 21.00 SHAJEER in CUCINA DELLA COSCIENZA: TRIBALOSOFIA

ore 21.00 HER 2 POSITIVO – TWICE A WOMAN performance teatrale di e con Marzia Ercolani

ore 21.30 CULTI ANTICHI NEI LUOGHI DEL SALENTO E MEDITERRANEO relatore Luigi Chiriatti

ore 22.00 CONCERTO PEJMAN TADAYON con la partecipazione di Stefano Saletti MUSICHE E CANTI SUFI

*****WORKSHOP E DIMOSTRAZIONI

ore 18.30 FELDENKRAIS conduce Sonia Stomeo

ore 19.30 BIODANZA DI ROLANDO TORO conduce Angela Calabretto

ore 21.00 YOGA DELLA RISATA conduce Gianfranco Recchia (leader Yrd)

ore 20.30 MASSAGGIO ARMONICO CON CAMPANE TIBETANE meditazione guidata da Davide Calò

full time IL POTERE SEGRETO DEGLI ABBRACCI con Vincenzo Fanizzi (creatore di “Gli Angeli degli abbracci”)

dalle ore 19.00 METTITI NEI MIEI PANNI, campagna di sensibilizzazione con i rifugiati de La Fondazione Emmanuel

*** MOSTRE ***

IL SENTIERO DEL CINABRO di Gianfranco Margiotta MANDALA DI GEOMETRIA SACRA tele di Crema Carla

SCRITTURE DI LUCE di Cosimo Savina

MANDALA in lana acrilica esposizione di Sara Chandana Benegiamo e Giovanni F. Staiano

VENERDÌ 27 LUGLIO

ore 17.00 CERIMONIA PER LA MADRE TERRA guida lo sciamano messicano Alberto Ruz Buenfil

ore 18.00 AMA TU LUNA. Cerchio di guarigione attraverso la connessione col ciclo lunare e in occasione dell’eclissi Luna di Sangue, guidato da LUNA NIKOL (terapeuta specializzata in medicina ancestrale messicana) con traduzione di Maria Grazia Marciante, presentazione del progetto di assorbenti femminili di tessuto lavabili “Ama tu Luna” di Cosmic Community con la presenza delle ideatrici Jaquelina Barra e Daniela De Donatis. Introduce Federico De Giorgi (direttore di Cosmic Community). Interventi di Vinicia Cota (ostetrica-naturopata), Esterina Marino (fondatrice di Rinascere al Naturale) ed altre specialiste

ore 20.00 PACHAMAMA proiezione del film di Thomas Torelli. Intervengono: Alberto Ruz Buenfil, sciamano messicano che parlerà della Carta dei Diritti della Terra insieme ad Antonio Giacchetti (grande studioso della civiltà dei Maya)

ore 21.30 BENI CULTURALI E MODERNITA’: IL CAMMINO DELLA BELLEZZA

intervengono il Sindaco del Comune di Melpignano Ivan Stomeo

Valentina Avantaggiano a testimonianza delprogetto di valorizzazione del territorio”Rosso di seta”

e altre testimonianze

ore 22.00 concerto in acustico in prima nazionale

ESENCIA SOLAR con ADAN JODOROWSKY

**********WORKSHOP E DIMOSTRAZIONI

ore 19.30 Do-in con Elena Mangia (Kalikardia)

ore 21.00 YOGA DELLA RISATA con Gianfranco Recchia (leader Yrd)

full time ABBRACCI GRATIS

mostra SCRITTURE DI LUCE di Cosimo Savina

*** MOSTRE ***

IL SENTIERO DEL CINABRO di Gianfranco Margiotta

MANDALA DI GEOMETRIA SACRA tele di Crema Carla

SCRITTURE DI LUCE di Cosimo Savina

MANDALA in lana acrilica esposizione di Sara Chandana Benegiamo e Giovanni F. Staiano

SABATO 28 LUGLIO

ore 17.30 GUARIGIONE: LA REALTA’ DIVINA (multi conferenza) intervengono:

Giovanna Pedone con “il Massaggio plantare con Onde Theta”

Gianfranco Margiotta con “Radionica: la scatola che svela”

Sharon De Paolis con “Counseling: risoluzioni relazionali”

Chiara Fersini con “Astrodiagnosi: benessere fisico ed emotivo”

ore 18.30 MUSICA E PERCORSO EVOLUTIVO con Adan Jodorowsky che parlerà col pubblico del suo ultimo album “Esencia Solar” portando a testimonianza il suo percorso artistico e spirituale

ore 19.30 Come Fare.. Cosmetici e Detersivi fatti in casa. Incontro con l’autrice Isabella Giorgini e presentazione del libro

ore 20.00 POESIA SENZA FINE proiezione dell’ultimo film di Alejandro Jodorowsky

in collaborazione con Apulia Film Commission, Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Comune di Melpignano

ore 22.00 ALMORAIMA in concerto. Musica gitana dal mondo

ore 23.30 NEVE, spettacolo teatrale di e con Federico De Giorgi tratto dall’incantevole omonimo bestseller di Maxence Fermine

**********WORKSHOP E DIMOSTRAZIONI

ore 10.00- 16.00 METODO AVIVA: riequilibrio ormonale e fertilità conduce Melinda Tassi (operatrice certificata)

ore 18.00 MASSAGGIO TRADIZIONALE THAI laboratorio, guidano David Scardino e Patrizia Cosmo

ore 19.30 BIODANZA DI ROLANDO TORO conduce Angela Calabretto

*** MOSTRE ***

IL SENTIERO DEL CINABRO di Gianfranco Margiotta

MANDALA DI GEOMETRIA SACRA tele di Crema Carla

SCRITTURE DI LUCE di Cosimo Savina

MANDALA in lana acrilica esposizione di Sara Chandana Benegiamo e Giovanni F. Staiano

DOMENICA 29 LUGLIO

ore 17.00 SCIAMANESIMO MESSICANO: L’EVOLUZIONE PERSONALE con Agustin Chaman

ore 18.00 FOOD FOREST, PERMACULTURA, CASE IN PAGLIA con Stefano Soldati

ore 18.30 BABYWEARING – L’ARTE DI PORTARE I PICCOLI con Esterina Mammaflo

ore 19.00 DA CUORE A CUORE. Cerchio di Comunicazione Sottile nella Vibrazione del Cuore guida il percorso Kikosmica Chakawarmi

ore 19.00 DOVETICO presentazione della nuova edizione della guida sulle attività Veg del Salento con il creatore Roberto Armentaro

ore 19.30 SOUTHEMP: CANAPA E I SUOI UTILIZZI interviene Rachele Invernizzi

ore 20.00 CAPITALISMO DIVORATORE interviene il giornalista/sociologo Luigi Russo su questioni come Tap, pesticidi e quant’altra violenza dei territori

ore 20.30 FOOD RELOVUTION in collaborazione con LecceVegan. Proiezione dell’ultimo film-documentario di Thomas Torelli. Intervengono nel film Franco Berrino, Dott. Colin Campbell, Vandana Shiva, Carlo Petrini. A seguire incontro di LecceVegan con la coordinatrice del gruppo Sara Nocco

ore 22.00 Concerto GHETONIA, musiche del mediterraneo

ore 23.30 FESTA COSMICA 2018! djset finale, musica dal mondo per l’unione e la pace tra i popoli

****WORKSHOP E DIMOSTRAZIONI

ore 18.00 SHIATSU dell’Istituto MiZai Shatsu a cura di kalikardia

ore 18.30 HATMA YOGA lezione condotta da Zina Daniele

ore 19.00 BIODANZA DI ROLANDO TORO conduce Angela Calabretto ( titolare Srt)

*** MOSTRE

MANDALA DI GEOMETRIA SACRA tele di Crema Carla

SCRITTURE DI LUCE di Cosimo Savina

IL SENTIERO DEL CINABRO di Gianfranco Margiotta

MANDALA in lana acrilica esposizione di Sara Chandana Benegiamo e Giovanni F. Staiano

Ti potrebbe anche interessare: